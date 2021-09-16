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رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يأمر بإنزال الصور من جميع المؤسسات

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رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يأمر بإنزال الصور من جميع المؤسسات
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أمر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بـ"إنزال الصور من جميع مكاتب ومؤسسات الدولة ورفع صور لفظ الجلالة"، وكذلك حديث نبوي يقول "الإيمان يمان والحكمة يمنية".

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ونقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين عن المشاط قوله: "سوف يتم تصميم الآية والحديث بنموذج واحد، واعتمادها، ويتم إنزال جميع الصور، حتى يبقى شعبنا مرتبطا بالله الحي القيوم".

وفي وقت لاحق، نشرت صورتان للآية القرآنية والحديث النبوي التي أمر رئيس الحوثيين "بتعليقهما بدلا عن الصور في دوائر ومؤسسات الدولة".

المصدر: سبأ + تويتر

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