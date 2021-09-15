التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي شنه الحوثيون على مطار أبها
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه اليوم الأربعاء هجوما شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه مطار أبها الدولي جنوب المملكة.
وأكد التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها، مشددا على أن "انتهاكات الحوثيين ومحاولاتهم استهداف المدنيين مخالفة للقانون الدولي".
#عاجل :— واس العام (@SPAregions) September 15, 2021
التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي.#واس_عام
وذكر التحالف أنه "يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
ولم تصدر "أنصار الله" في الأيام الأخيرة بيانات بخصوص شنها غارات جديدة على السعودية.
المصدر: "واس" + "الإخبارية" + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.