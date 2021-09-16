السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع سجون بمصر قريبا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر وهو الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشائهم.

ولفت الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع على التليفزيون المصري، إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون من بين سبعة أو ثمانية سيتم تدشينها في مصر.

واستطرد بالقول: الجميع سيشاهدون كما من الحركة والرعاية الطبية والإنسانية والثقافية والإصلاحية العالية جدا.

وتابع الرئيس السيسي: "حتى لو أن هناك إنسانا أذنب، فلن نعاقبه مرتين ولكن بشكل آدمي وإنساني وهذا ما سنراه في هذا المجمع".

المصدر: بوابة الأهرام