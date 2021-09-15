مجلس الأمن الدولي يصادق بالإجماع على تمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا حتى 30 سبتمبر
Globallookpress /Xinhua/ UN Photo/ Eskinder Debebe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/raoe
صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر.
#Полянский:🇷🇺поддержала подготовленный Великобританией «технический» проект резолюции #СБООН, продлевающей мандат Миссии ООН по поддержке в #Ливии до 30 сентября. Подчеркиваем нашу неизменную поддержку усилиям🇺🇳по продвижению ливийского урегулирования. https://t.co/oxB5ZsBYO9pic.twitter.com/ySNkeRMLkh— Russian Mission UN (@RussiaUN) September 15, 2021
#EstoniaUNSC 🇪🇪 welcomes the #UNSC 🇺🇳 unanimous vote to adopt the resolution for a technical rollover of the @UNSMILibya mandate. pic.twitter.com/lec1ybHIZS— Estonia in UN 🇪🇪 (@EstoniaUN) September 15, 2021
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.