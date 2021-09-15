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مجلس الأمن الدولي يصادق بالإجماع على تمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا حتى 30 سبتمبر

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مجلس الأمن الدولي يصادق بالإجماع على تمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا حتى 30 سبتمبر
Globallookpress /Xinhua/ UN Photo/ Eskinder Debebe
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صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر.

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