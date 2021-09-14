التحالف الدولي ينأى بنفسه عن قصف الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية
RT
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نأى التحالف الدولي بقيادة واشنطن بنفسه عن قصف قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو في تغريدة على تويتر: "نؤكد أننا لم نشن غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق بتعرض ثلاث عربات تابعة للحشد الشعبي للقصف من طائرات "مجهولة" على الحدود العراقية السورية.
المصدر: RT
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