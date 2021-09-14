شاهد.. الصور الأولى لاستهداف مركبات للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

حصلت RT مساء اليوم على مجموعة من الصور وثقت مركبات الحشد الشعبي التي تم استهدافها على الحدود السورية العراقية.

وقال مراسلنا في العراق إن ثلاث عربات تابعة للحشد الشعبي تعرضت للقصف من طائرات "مجهولة".

وذكر المراسل أن أربعة صواريخ من طائرة "مجهولة" استهدفت العربات على الحدود مع سوريا.

وأكد في السياق أن السيارات المستهدفة احترقت بالكامل.

RT

RT

المصدر: RT