 
مباشر

شاهد.. الصور الأولى لاستهداف مركبات للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

أخبار العالم العربي

شاهد.. الصور الأولى لاستهداف مركبات للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية
AFP
عناصر من الحشد الشعبي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ragm

حصلت RT مساء اليوم على مجموعة من الصور وثقت مركبات الحشد الشعبي التي تم استهدافها على الحدود السورية العراقية.

وقال مراسلنا في العراق إن ثلاث عربات تابعة للحشد الشعبي تعرضت للقصف من طائرات "مجهولة".

وذكر المراسل أن أربعة صواريخ من طائرة "مجهولة" استهدفت العربات على الحدود مع سوريا.

وأكد في السياق أن السيارات المستهدفة احترقت بالكامل.

شاهد.. الصور الأولى لاستهداف مركبات للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية
RT
شاهد.. الصور الأولى لاستهداف مركبات للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية
RT

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا