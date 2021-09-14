الجزائر.. اندلاع عدة حرائق في بومرداس (صور + فيديو)
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية في بومرداس عن اندلاع عدة حرائق على مستوى بلديتي بني عمران وتيجلابين، مساء يوم الثلاثاء.
وقالت إن هذه الحرائق أسفرت عن حالات اختناق تم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات ولا توجد عليهم خطورة.
وأضافت أنه تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم عن منطقة الخطر من طرف مصالح الحماية المدنية.
وأشارت إلى تسخير جميع المعدات المادية والبشرية من أجل إخماد النيران في ظرف وجيز والسيطرة عليها، كما تم تدعيم عمليات إخماد الحريق المتواصلة برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية.
#الحماية_المدنية_بومرداس— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 14, 2021
اندلاع #حرائق متعددة على مستوى بلدية #بني_عمران و #تيجلابين مساء اليوم.
تم تسخير جميع المعدات المادية و البشرية من أجل عملية الاخماد.
تم تدعيم برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية التدريب والتدخل.https://t.co/NhYUBa4aeX
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
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