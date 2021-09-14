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الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على لبنانيين زاروا إسرائيل وخابروها

أخبار العالم العربي

الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على لبنانيين زاروا إسرائيل وخابروها
Globallookpress
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قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاما على 6 مواطنين بجرائم "الاتصال بالعدو الإسرائيلي والدخول إلى بلاده دون إذن ​الحكومة اللبنانية​".

وقالت المحكمة العسكرية إنه تم إصدار سلسلة أحكام بجرائم التعامل مع ​إسرائيل​، بحق كل من: جريس سعيد اللوس، ومريم موسى ​دياب​، ورولا جريس اللوس، ونينا جريس اللوس، وألين جريس اللوس، ومارون إبراهيم الجلاد، وذلك لإقدامهم على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على "الإتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، والدخول الى بلاده من دون إذن ​الحكومة اللبنانية​ والإقامة فيه حتى تاريخه، وعلى الإستحصال على الجنسية الإسرائيلية".

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 سنة بحقهم جميعا، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتغريم كل منهم بمليون ليرة لبنانية.

المصدر: "النشرة"

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