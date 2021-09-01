الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على لبناني بتهمة العمالة لإسرائيل
Reuters
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قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاما على المواطن سيمون طانيوس فارس وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته "بالتعامل مع العدو الإسرائيلي".
وأنزلت المحكمة العسكرية حكمها بفارس بعدما أدانته بالإقدام "على الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التجنّد في جيش العدو الإسرائيلي وعلى التعامل معه والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، ودخول إسرائيل من دون إذن من الحكومة اللبنانية".
المصدر: "الأخبار"
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