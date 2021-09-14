"سانا": القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا في سوريا وتخطف شخصين

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا على أطراف مدينة الحسكة واختطفت مدنيين اثنين.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن طائرة حوامة تابعة للقوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالا جويا بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا "قسد" على أطراف مدينة الحسكة الشمالية، مضيفة أن عناصرها داهموا منازل في المنطقة واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وتابعت أن القوات الأمريكية تنفذ عمليات إنزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا "قسد" في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم إلى جهات مجهولة وتقوم أحيانا بتدمير المنازل التي تقتحمها.

المصدر: سانا