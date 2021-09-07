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سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشمال شرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين

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سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشمال شرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين
صورة تعبيرية أرشيفية
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قالت وكالة "سانا" السورية إن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا في محيط تل حميس بريف القامشلي الجنوبي واختطفت على إثره عددا من المدنيين.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، أن طائرة حوامة تابعة للجيش الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالا جويا بمساندة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية في قرية النفايل جنوب ناحية تل حميس إلى الجنوب من القامشلي وداهم عناصرها منازل في القرية واختطفوا عددا من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

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سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين
سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين

وتنفذ الأمريكيةعمليات إنزالا جويا بشكل متكرر بالتعاون مع "قسد" في الجزيرة السورية وتختطف خلالها مدنيين وتقتادهم الى جهات مجهولة.

المصدر: سانا

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