 
مباشر

سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين

أخبار العالم

سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r44m

قالت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء إن القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية، أن طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور واختطفت خلال مداهمتها البلدة عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

إقرأ المزيد
"سانا": القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا في ريف دير الزور الغربي وتختطف مدنيا

ونفذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية في الرابع عشر من الشهر الجاري إنزالا جويا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا