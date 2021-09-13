سوريا.. ​​​​​​​القبض على عنصرين من خلايا "داعش" في ريف الحسكة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها ألقت القبض على عنصرين من خلايا تنظيم "داعش" النائمة امتهنا الاغتيالات، واستهداف النقاط الأمنية في ريف الحسكة.

وأصدر المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بيانا قال فيه: "ألقت الوحدات الخاصة في "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من قوات التحالف الدولي، القبض على عضوين في خلايا لتنظيم "داعش" وذلك خلال عملية أمنية جرت في أطراف مدينة الحسكة".

وأضاف البيان أن أحد الإرهابيين المعتقلين يتزعم إحدى الخلايا النشطة في مدينة الحسكة وريفها، تنشط في الاغتيالات والتخطيط لاستهداف النقاط الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أنه وخلال العملية تمت مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزة الإرهابيين.

وأكدت "قسد" أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات التحالف الدولي لتعقب خلايا "داعش" وتجفيف منابعها الإرهابية.

المصدر: وكالة أنباء "أهوار"