المحكمة الخاصة باغتيال الحريري تعلن تأمين التمويل وتحدد موعد الجلسة القادمة

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها جمعت التمويل الكافي لنظر إجراءات الطعن في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من 4 أكتوبر القادم.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن تعميم أصدرته المحكمة أن "غرفة الاستئناف قررت عقد جلسة الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي من 4 إلى 8 أكتوبر القادم".

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وأشارت المحكمة إلى أنه "نظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التوجيهات الوطنية المطبقة في مبنى المحكمة، لن يسمح إلا لعدد محدود من الأشخاص بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام".

وكانت المحكمة أعلنت قبل أشهر إن تمويلها يكاد ينفد، وأشارت إلى أنها قد تضطر للإغلاق.

وتأسست المحكم في 2007 للتحقيق في اغتيال الحريري، وهو الحدث الذي حاز اهتماما دوليا منذ لحظة وقوعه في 14 فبراير عام 2005.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية