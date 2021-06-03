المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلن توقفها عن العمل بسبب نقص التمويل

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأجيل المحاكمة في قضية عياش التي كانت مقررة في 16 يونيو وتعليق جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة أمامها حتى إشعار آخر، بسبب نقص التمويل.

وقالت المحكمة إن قرار غرفة الدرجة الأولى جاء عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندا في 1 يونيو 2021، أبلغ فيه الغرفة بـ"الوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليا، فنفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر".

وبحسب البيان، وضعت قضية عياش قيد نظر غرفة الدرجة الأولى II رسميا في 21 مايو 2021، بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتما بذلك المرحلة التمهيدية.



وأضاف البيان: "نظرا إلى تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 يونيو موعدا أوليا لبدء إجراءات المحاكمة، كانت غرفة الدرجة الأولى II قد قررت عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 يونيو من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن جملة مسائل تشمل طرائق سير الإجراءات. وقد ألغت غرفة الدرجة الأولى II في قرارها الجلسة المقررة في ذلك اليوم أيضا"، مؤكدا أن "المحكمة تواصل المحكمة جهودها الكثيفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، وتكرر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدة إياه الاستمرار في دعمها ماليا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام