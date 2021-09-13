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جنين.. حشود من الفلسطينيين عند أحد المستشفيات عقب أنباء عن وصول الزبيدي (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

جنين.. حشود من الفلسطينيين عند أحد المستشفيات عقب أنباء عن وصول الزبيدي (صور + فيديو)
RT / Twitter
الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مئات الفلسطينيين احتشدوا عند أحد المستشفيات في جنين بعد أنباء غير مؤكدة وفيديو مجهول المصدر عن نقل الأسير الزبيدي إلى المستشفى المذكور.

ونشر مدونون ونشطاء فيديو وثق مكبرات الصوت في مساجد جنين تعلن حالة النفير بعد الأنباء عن تدهور الوضع الصحي لزكريا الزبيدي.

وفي هذه الأثناء، ذكرت القناة 12 العبرية بأن مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت أن الأسير الزبيدي أحد منفذي عملية الهروب عبر "نفق الحرية" من سجن جلبوع يخضع للتحقيق لدى المخابرات ولم ينقل لأي مستشفى.

جدير بالذكر أن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد أفادت بأن الأسير الزبيدي نقل مرتين للمستشفى للعلاج، بعد إعادة اعتقاله قبل أيام.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية يوم الأحد أنه من المتوقع نقل الزبيدي للعلاج في مستشفى رامبام في حيفا.

المصدر: وسائل إعلام

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