جنين.. حشود فلسطينية عقب أنباء عن وضع صحي خطير للأسير الزبيدي (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مئات الفلسطينيين احتشدوا في جنين بعد أنباء غير معاناة الأسير الزبيدي من وضع صحي خطير.

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مسيرات غضب في جنين والمحافظه بعد نقل القائد البطل زكريا الزبيدي للمستشفيات بعد تعرضه للتعذيب في اقبية الاحتلال#ابوالاميرpic.twitter.com/X4N86IxNcu — Adel Joma (@AdelJoma13) September 13, 2021

ونشر مدونون ونشطاء فيديو وثق مكبرات الصوت في مساجد جنين تعلن حالة النفير بعد الأنباء عن تدهور الوضع الصحي لزكريا الزبيدي.

#شاهد "استنفار في جنين وعدد كبير من الشبان يتوجهون نحو حاجز الجلمة لمواجهة الاحتلال بعد إعلان مكبرات الصوت عن تدهور الوضع الصحي للأسير زكريا الزبيدي". צעירים בדרכם למחסום גלמה להתעמת עם כוחות צהל לאחר קריאות לצו 8 ולמחבלים והכרזת מלחמה על ישראל בגלל מצבו הרפואי של זביידי pic.twitter.com/1bQOs2mhiC — 🟢Saher (@Saher95755738) September 13, 2021

مكبرات الصوت في مساجد جنين تعلن حالة النفير بعد الأنباء عن تدهور الوضع الصحي لزكريا الزبيدي 💔 #زكريا_تحت_التعذيب. pic.twitter.com/vDOlOOBLmt — ℳalak | ملاڪ (@malaksh88) September 13, 2021

وفي هذه الأثناء، ذكرت القناة 12 العبرية بأن مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت أن الأسير الزبيدي أحد منفذي عملية الهروب عبر "نفق الحرية" من سجن جلبوع يخضع للتحقيق لدى المخابرات ولم ينقل لأي مستشفى.

جدير بالذكر أن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد أفادت بأن الأسير الزبيدي نقل مرتين للمستشفى للعلاج، بعد إعادة اعتقاله قبل أيام.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية يوم الأحد أنه من المتوقع نقل الزبيدي للعلاج في مستشفى رامبام في حيفا.

المصدر: وسائل إعلام