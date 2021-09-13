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إسعاف الأسير زكريا الزبيدي مرتين منذ إعادة اعتقاله

أخبار العالم العربي

إسعاف الأسير زكريا الزبيدي مرتين منذ إعادة اعتقاله
الصورة من "تويتر"
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الأسير زكريا الزبيدي نقل مرتين للمستشفى للعلاج، بعد إعادة اعتقاله قبل أيام.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية يوم أمس الأحد أنه من المتوقع نقل الزبيدي للعلاج في مستشفى رامبام في حيفا.

المصدر: RT

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