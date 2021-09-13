إسعاف الأسير زكريا الزبيدي مرتين منذ إعادة اعتقاله
الصورة من "تويتر"
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الأسير زكريا الزبيدي نقل مرتين للمستشفى للعلاج، بعد إعادة اعتقاله قبل أيام.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية يوم أمس الأحد أنه من المتوقع نقل الزبيدي للعلاج في مستشفى رامبام في حيفا.
القناة 12 العبرية: الأسير زكريا الزبيدي نُقل مرتين للمستشفى للعلاج بعد إعادة اعتقاله قبل أيام. pic.twitter.com/vSkSXNQlOH— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 13, 2021
المصدر: RT
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