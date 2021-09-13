أثار الجدل.. زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتخلى عن زيه التقليدي ويرتدى الزي السعودي (صورة)

أثار ظهور زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالزي السعودي الجدل على مواقع التواصل، تزامنا مع رفع السرية عن الوثيقة الأولى من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي حول هجمات الـ11 من سبتمبر.

وذكر مغردون سعوديون أن الظواهري يعيش في إيران واعتاد الظهور في مقاطع الفيديو السابقة بالعمامة السوداء لكنه ظهر الآن بالزي السعودي، معتبرين ذلك "مسرحية هزلية" مع نشر وثيقة FBI السرية.

ونشر الأمير سطام بن خالد صورتين للظواهري بالعمامة السوداء والزي السعودي، وعلق قائلا: "من قلب إيران يطل علينا الإرهابي أيمن الظواهري متنكرا بزي سعودي، بطلوا حركات هوليوود تكفون".

من قلب #ايران يطل علينا الإرهابي ايمن الظواهري متنكرا بزي سعودي .بطلوا حركات هوليوود تكفون😂 pic.twitter.com/GBOETafIkl — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 12, 2021

وأضاف: "هذا شي معروف وهم يعرفون ذلك ويعرفون أيضا أن إيران ودول أخرى هم من دعموا الإرهابيين عسكريا ولوجستيا لكن مصالحهم جعلتهم يتجاهلون ذلك ومصالحهم كانت تتركز على نفط العراق وزعزعة دول الشرق الأوسط وتجاهلوا الخطر الأكبر على المنطقة والعالم وهي إيران والسؤال هنا لماذا تجاهلوا ذلك؟".

هذا شي معروف وهم يعرفون ذلك ويعرفون أيضا أن إيران ودول أخرى هم من دعموا الإرهابيين عسكرياً ولوجستياً لكن مصالحهم جعلتهم يتجاهلون ذلك ومصالحهم كانت تتركز على نفط العراق وزعزعة دول الشرق الأوسط وتجاهلوا الخطر الأكبر على المنطقة والعالم وهي إيران والسؤال هنا لماذا تجاهلوا ذلك ؟ https://t.co/sHRrDFTSle — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 12, 2021

وسرد الكاتب محمد الساعد مراحل تطور الظواهري من الجلباب إلى الشماغ المزور، قائلا: "الاسم: أيمن الظواهري، الجنسية: مصري، التعليم: تلقاه في مصر، التنظيم: الإخوان المسلمين المصري".

وأضاف الساعد أن "الظواهري أسس جناحا مصريا متطرفا باسم الجهاد، ثم اتحد مع القاعدة، النشأة: مصر، التحق بالإخوان في سن مبكرة ولا زال من أهم قادة التنظيم العالمي".

مراحل تطور #الظواهري

من الجلباب الى الشماغ المزور !!



الاسم: أيمن الظواهري.

الجنسية: مصري.

التعليم: تلقاه في مصر.

التنظيم: #الاخوان_المسلمين المصري

اسس جناحاً مصرياً

متطرفا، بإسم الجهاد

ثم اتحد مع القاعدة.

النشأة: مصر.

التحق بالاخوان في سن مبكرة ولازال من أهم قادة التنظيم العالمي pic.twitter.com/DSaGiPvdyG — مـحـمـد الـسـاعـد 🇸🇦 (@massaaed) September 12, 2021

من جهته علق الإعلامي عبد الله البندر على الصورة حيث قال إن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة – مصري الجنسية – يعيش في إيران ويظهر دائما بالعمامة السوداء في جميع خطاباته.

وتابع البندر: "لكن تزامنا مع يوم 11 سبتمبر ظهر في فيديو مرتديا الزي السعودي لربط الحادثة بالسعودية.. الصورة تكشف توجه أمريكا الجديد مع وكلائهم في المنطقة".

أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة - مصري الجنسية - يعيش في إيران ويظهر دائماً بالعمامة السوداء في جميع خطاباته. لكن تزامناً مع يوم 11 سبتمبر ظهر في فيديو مرتدياً الزي السعودي لربط الحادثة بالسعودية.



الصورة تكشف توجه أمريكا الجديد مع وكلاءهم في المنطقة pic.twitter.com/LiNKVSpK0N — عبدالله البندر (@a_albander) September 12, 2021

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي