السيسي يدعو لضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى "ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بمدينة شرم الشيخ، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقد أكد السيسي دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

كما أشار الرئيس المصري إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر: RT