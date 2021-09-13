السعودية تنشر فيديو لتدريبات عناصر من جيشها في مصر

نشرت وزارة الدفاع السعودية، فيديو لمشاركة جنودها في مناورات "النجم الساطع" العسكرية التي تجرى في مصر.

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وصرحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر مرفق بمقطع فيديو لجنود سعوديين خلال التدريبات: "استمرار مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في جمهورية مصر".

ويظهر الفيديو مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرينات مختلفة بـ "النجم الساطع".

وانطلقت تدريبات "النجم الساطع 2021" في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وتقام في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مطروح شمال غربي البلاد، بمشاركة 1 دولة منها مصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف تدريبات "النجم الساطع" إلى زيادة الكفاءة القتالية للقوات المشاركة فيها وتمكين الجيوش المشاركة من الاطلاع على أحدث تكتيكات الحروب الحديثة.

وتعد تدريبات "النجم الساطع" من أضخم التدريبات العسكرية في العالم وتقام كل عامين، ويرجع تاريخ انطلاق أول نسخة منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، عقب توقع مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل.

المصدر: RT