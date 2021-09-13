لواء سابق يفسر سبب رغبة الدول في التدريب مع الجيش المصري

كشف اللواء السابق بالجيش المصري والخبير العسكري سمير فرج، سبب رغبة الدول وخاصة أمريكا في التدريب مع الجيش المصري بشكل مستمر.

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وأوضح فرج تعليقا على تدريبات "النجم الساطع" الضخمة التي تجرى حاليا في مصر، خلال تصريحات متلفزة أن جميع دول العالم ترغب في التدريب مع الجيش المصري لأنه الوحيد الذي استطاع استخدام الأسلحة القديمة في حرب حديثة وحقق انتصارا بها، موضحا أن المناورة تشمل تجريب الأسلحة الحديثة على الأراضي المصرية، ونقل الخبرات بين الأطراف المشتركة.

وذكر المفكر الاستراتجي والخبير العسكري أن العالم لديه عقيدتان قتاليتان إحداهما غربية والأخرى شرقية، موضحا أن مصر تريد التدريب على العقيدة الغربية لكي تتمكن من مواكبة أي تطورات عسكرية تحدث في العالم.

وأشار إلى أن النجم الساطع بدأ في 1980 وتوقف فترات أثناء الربيع العربي، لكنه عاد مرة أخرى من خلال مصر بقاعدة محمد نجيب بمشاركة 21 دولة، موضحا أن المناورة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول.

المصدر: الشروق