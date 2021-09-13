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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعرب عن "خيبتها" من الحكومة الجديدة

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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعرب عن
AFP DALATI AND NOHRA / AFP
الحكومة اللبنانية الجديدة
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أعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن "خيبتها لاستبعاد السيدات من المشاركة في التشكيلة الحكومية باستثناء حقيبة وزارية واحدة"، بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم 6 وزيرات.

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وفي بيان لها، أشارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إلى أنها "تأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من النهوض مجددا بالبلد وإيجاد الحلول للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".

وتابعت في بيانها: "وإذ تعتبر الهيئة أن التشكيلة الحكومية لا تعكس مبادئ المساواة التي نص عليها الدستور، وكذلك تخالف المبادئ التي تضمنتها المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان، تتوجه من كافة القيادات لمطالبتها باشراك اللبنانيات اللواتي أثبتن جدارتهن على مختلف الصعد في مراكز القرار، عبر العمل على أن تكون هناك كوتا نسائية في مختلف مراكز القيادة والتمثيل النيابي، تحقيقا للمساواة التي يتطلع اليها شابات وشباب لبنان".

المصدر: "النشرة"

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