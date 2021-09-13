الطبوبي: من يريد أن يحكم تونس عليه أن يقرأ تاريخها جيدا

انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما اعتبره "تواتر إهدار الفرص من قبل الذين يمسكون السلطة في البلاد".

وأكد الطبوبي، خلال إشرافه على حفل تكريم الناجحين من أبناء إطارات وأعوان ودادية الشركة الجهوية للنقل بنابل، ان "إهدار فرص تغيير وإصلاح البلاد تجلى في عدم مكافحة الفساد بوضوح وشفافية خاصة في ما يتعلق بمعالجة ترسانة التشريعية والقانونية"، داعيا "الرئيس التونسي قيس سعيد الى تقديم رؤيته للحكم عليها، وإن كانت واضحة الأهداف ودون ضبابية فنحن في الاتحاد لن نعارضها بتاتا".

إقرأ المزيد

وشدد الطبوبي على أن "كل فترة تتعطل فيها دواليب الدولة يكون النقابيين أكبر المتضررين لأن ملفاتهم متراكمة، وكل سلطة ترغب في حكم البلاد نحن معها لكن لسنا حطب معارك لزيد أو عمر ولن نكون، والذي يريد ان يحكم تونس عليه أن يقرأ تاريخها جيدا وسيجد عنوانها الرئيسي هو الاتحاد التونسي للشغل، فهذه الخيمة التي يؤمها اليمين واليسار ومختلف شرائح الشعب التونسي ورغم الضغط والنقد ستواصل تحمل الأعباء والأمانة".

المصدر: موزاييك