البطريرك الراعي: قررنا العودة إلى المناولة بالفم تحت الشكلين تماشيا مع تقليدنا العريق

أوضح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن "الكنيسة المارونية قررت العودة إلى المناولة بالفم تحت الشكلين، تماشيا مع تقليدنا العريق، وانسجاما مع ممارسة الكنائس الشرقية".

وتوجه الراعي "إلى أبناء الكنيسة المارونية، قائلا إنه "بعد التحية بالرب يسوع والبركة الرسولية، يسعدني ان انقل اليكم التدبير الراعوي الذي تم اتخاذه مع السادة المطارنة والرؤساء العامين في اجتماع اول ايلول الحالي"، مشيراً الى انه "بعد أن انتشرت جائحة كورونا في العالم بأسره، وسبّبت الألم والموت لملايين الأشخاص، واضطررنا على ممارسة المناولة باليد، وبعد تكرار تمنّي العديد من الأساقفة والكهنة والمؤمنين، قررنا العودة إلى المناولة بالفم تحت الشكلين، تماشيًا مع تقليدنا العريق، وانسجامًا مع ممارسة الكنائس الشرقيّة الشقيقة، لما في ذلك من فائدة روحيّة عميمة".

وأشار الراعي إلى أنه "يعنى الرعاة بتطبيق مبادىء السلامة العامة في الكنائس وبخاصة حفظ المسافات الآمنة وتعقيم اليدين وارتداء الكمام، ويعمل بهذا التدبير ابتداء من عيد ارتفاع الصليب المقدس في 14 ايلول 2021".

المصدر: الكنيسة المارونية