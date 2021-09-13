البحرين.. تخفيف الأحكام على 30 مدانا بقرار من عاهل البلاد

خفضت السلطات القضائية البحرينية الأحكام على 30 مدانا "في إطار النهج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة".

ووفقا لصحيفة "البلاد" البحرينية، طبقت السلطات القضائية القرار رقم 24 لسنة 2021 الصادر عن الملك للأحكام البديلة.

واستبدلت السلطات القضائية عقوبات سالبة للحرية على 30 شخصا بأخرى بديلة "تتناسب مع ظروفهم".

وبناء على القرار المذكور يمكن للقاضي أن يستبدل العقوبة الأصلية الأولى بأخرى أخف منها، طالما أن المحكوم عليه لا يمثل خطرا على الأمن العام.

واعتبرت إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية البحرينية أن هذا القرار يعتبر خطوة جيدة لتأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل.

المصدر: صحيفة "البلاد"