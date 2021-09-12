مصر.. أول تعليق من "فتاة الفستان" بعد تبرئة مراقبي طنطا من تهمة التنمر عليها

عبرت حبيبة طارق الطالبة بكلية الآداب بجامعة طنطا المصرية والمعروفة بـ"فتاة الفستان"، عن صدمتها وحزنها الشديدين بعد إعلان الجامعة براءة مراقبي اللجان الامتحانية من التنمر عليها.

وأكدت طارق في تصريح لموقع "القاهرة 24" أنها "لن تتراجع عن استعادة حقها والمواصلة في استكمال رحلة البحث عنه، وأنها ستبحث الموقف القانوني مع المحامين المسؤولين عن القضية".

وكتبت على "فيسبوك": القضية متقفلتش وضياع الحق مش سهل فمحدش يتوقع مني أسيب حقي يضيع.. أنا كده كده مكملة، بيني وبينكم ربنا والأيام".

أضافت: "هضيع مستقبلي وهشهر بنفسي عشان إيه بجد؟.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد شاف الحق قدام عينيه وقال محصلش وكل واحد كان سبب أن حقي يضيع وأن عمري يضيع بالشكل ده".

وأعلنت جامعة طنطا براءة مراقبي لجان الامتحانات في القضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا والمعروفة إعلاميا بقضية "فتاة الفستان".

المصدر: "القاهرة 24"