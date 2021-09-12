السعودية.. القبض على مروج مخدرات بحوزته 48 كيلوغراما من الحشيش

ألقت السلطات الأمنية السعودية على مروّج مخدرات وبحوزته 48 كيلوغراما من الحشيش.

وأوضح العقيد أحمد الطويان مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية السعودية لشؤون الأفواج الأمنية، أن دوريات الأفواج الأمنية تمكنت من القبض على المتهم بمنطقة عسير.

وذكر أن المتهم سعودي في العقد الخامس من عمره، وأنه أخفى المخدرات داخل تجاويف سرية في مركبته.

وصرح بأنه جار استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.

المصدر: واس