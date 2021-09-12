إيران.. عزف مقطع موسيقي من فيلم "الرسالة" خلال استقبال الكاظمي (فيديو)

عزفت الجوقة العسكرية الإيرانية مقطعا موسيقيا من فيلم "الرسالة" التاريخي خلال استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم في طهران.

وفوجئ الكثير من العراقيين بعزف هذا المقطع الموسيقي، حيث اعتبره البعض "إشارة للحرب"، فيما لم يلمس فيه الآخرون شيئا فوق العادة.

ووصل الكاظمي صباح اليوم إلى طهران على رأس وفد حكومي كبير، وأجرى اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين، أنتجت إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.

المصدر: RT