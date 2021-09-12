مصر: عودة 53 مواطنا كانوا محتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية وصول 53 مواطنا إلى القاهرة بعد الإفراج عنهم في ليبيا، حيث اعتقلوا على خلفية محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن سفارة مصر في طرابلس قامت بترتيب عودة الشباب الـ53، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى مصر.

وحسب بيان الوزارة، "تم تسفيرهم اليوم، 12 سبتمبر الجاري، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر".

وقدم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا الشكر للجهات الليبية المعنية على كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة المصريين إلى أرض الوطن.

RT

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT