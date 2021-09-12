"لم يتلقوا أي مساعدة".. آخر تطورات الأسرى الفلسطينيين الستة والإجراءات الإسرائيلية

أفادت تقارير عبرية بأن "القوات الإسرائيلية تعتقد أن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن "جلبوع" في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يتلقوا أي مساعدة أثناء هروبهم.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض على اثنين من الهاربين في الناصرة ليلة الجمعة الماضية، وبعد ساعات، تم القبض على اثنين آخرين – من بينهم القيادي السابق في حركة "فتح"، زكريا زبيدي – جراء مساعدة من مواطنين إسرائيليين عرب صادفوا الهاربين بإبلاغ السلطات عنهم، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي تقرير لها، أشارت القناة "12" إلى أنه "بعد استجواب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الأربعة، خلص محققو الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، إلى أنه ليس لديهم شركاء في الخارج، أو لم تكن لديهم مساعدة من داخل سجن "جلبوع"، حسبما أفادت مساء السبت، موضحة أن "السجناء الهاربين ربما تلقوا مساعدة بسيطة من المارة، مثل استقلال سيارات أو الملابس، ولم يكن أي منها مع سبق الإصرار".

وكشفت أنه "يبدو أن الرجال الستة ساروا في البداية معا إلى بلدة الناعورة العربية الإسرائيلية وانفصلوا من هناك".

ونقل موقع "واينت" الإخباري عن مصادر في الشرطة قولها إنه "بالرغم من التقييمات السابقة بأن السجناء حصلوا على مساعدة خارجية وأنهم استقلوا سيارة للابتعاد عن المكان، تعتقد السلطات الآن أنهم تصرفوا بمفردهم وسافروا سيرا على الأقدام طوال الوقت، حيث يعتقد المحققون أنه "بينما خطط الرجال بدقة للهروب من السجن، إلا أن خططهم لما بعد الهروب لم تكن واضحة".

ومثل الرجال الأربعة أمام المحكمة المركزية في الناصرة ليلة أمس السبت لأول جلسة بعد القبض عليهم، إذ تتهمهم النيابة العامة بـ"التخطيط لتنفيذ هجوم كبير بعد الفرار"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى 15 عاما في السجن، فيما من المرجح أن يتم وضع الهاربين الأربعة في الحبس الانفرادي بعد القبض عليهم، بعد أن تم تمديد حبسهم تسعة أيام، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

من جانبها، واصلت القوى الأمنية الإسرائيلية البحث عن آخر اثنين من الأسرى الهاربين اللذين ما زالا طليقين، فيما تعتقد السلطات أن واحدا منهما على الأقل فر إلى شمال الضفة الغربية، من حيث ينحدر جميع الأسرى الستة، حيث قال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في مقابلة مع القناة "12": "التقدير هو أن هذا الشخص نجح في الوصول إلى الضفة الغربية. الآخر قد يكون على أي جانب من جانبي الخط الأخضر..سنمسك بهم".

تجدر الإشارة إلى أن الأسيرين اللذين ما زالا طليقين هما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، وكلاهما عضو في حركة "الجهاد الإسلامي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"