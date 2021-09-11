الكويت.. إصابة شرطي بهجوم على دورية بالساطور

تعرضت دورية للشرطة الكويتية لهجوم بالساطور من قبل أحد المواطنين في منطقة العارضية، ما أدى إلى إصابة شرطي بجرح في يده، فيما أصيب المهاجم بعيار ناري في رجله أطلقه عليه عناصر الدورية.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغ استغاثة من أسرة المواطن، بتعرضها للتهديد على يد ابنها البالغ 28 عاما وهو من أصحاب السوابق.

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وقال مصدر أمني إنه "لدى وصول الدورية إلى منزل الأسرة تهجم عليها الإبن وقام بضرب أحد العسكريين بالدورية بساطور فأصابه بيده، ثم اتجه للعسكري الثاني، الذي أطلق طلقة تحذيرية في الهواء، إلا أنه لم يمتثل، ما اضطره إلى إطلاق النار على رجله".

وأضاف أنه تم نقل الشرطي والمهاجم إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج.

المصدر: "القبس"