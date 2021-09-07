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الكويت.. أستاذ جامعي يتلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه

مجتمع

الكويت.. أستاذ جامعي يتلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه
AFP YASSER AL-ZAYYAT
علم الكويت
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قرر أستاذ جامعي في الكويت معاقبة طالبة رفضت الزواج منه عبر التلاعب بدرجاتها، في سابقة من نوعها على مستوى جامعة الكويت.

ووفق صحيفة "الجريدة" الكويتية، فقد أحالت النيابة العامة أستاذ إحدى الكليات الفنية إلى المحكمة بعد ثبوت تلاعبه بدرجات إحدى الطالبات التي تقدمت قبل أيام بشكوى ضد الأكاديمي.

وأفادت الطالبة في الشكوى بأن الأستاذ المذكور تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته، ففوجئت بتلاعبه بدرجاتها في جميع المواد الدراسية، فيما منحها "صفرا" في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وخلال التحقيق أنكر الأستاذ التهمة، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة، وأحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.

المصدر: "الجريدة"

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