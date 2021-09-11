السيسي يعلق على واقعة هروب طالب لدولة أجنبية عبر منفذ السلوم
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على واقعة هروب طالب بالمرحلة الإعدادية عبر منفذ السلوم لدولة أجنبية، عن طريق الهجرة غير الشرعية.
وخلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تساءل الرئيس السيسي: "هل وسائل الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية قائمة بدورها لما طالب في سن زي ده يشوف الأمل خارج بلده؟".
وأضاف السيسي: "الرقابة التنفيذية أهم من الرقابة التنظيرية..سهل أن أقول كلام جميل..بس إزاي نحوله ممارسات فعلية".
المصدر: RT
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