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مصر.. وزير العدل يرد على طلب حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

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مصر.. وزير العدل يرد على طلب حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
Reuters Amr Dalsh
العلم المصري
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رد وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، على طلب الإعلامي، إبراهيم عيسى، بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي.

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وخلال جلسة نقاشية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال عمر مروان: "خانة الديانة هي إثبات رسمي للديانة لأنه توجد حقوق زي الطلاق والزواج والميراث، ودي مهمة في ترتيب هذه الحقوق بالنسبة للمسلمين والأقباط".

وأكمل قائلا: "أمور الأحوال الشخصية ليس لها قانون واحد في مصر للمسلمين والأقباط، ولكل منهما قانون خاص به، والدستور نفسه يقر بحقوق كل ديانة في تنظيم أمورها".

المصدر: RT

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