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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين عارضة وقادري

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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين عارضة وقادري
RT
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا قالت فيه إن اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري لن يمحو آثار الفضيحة المدوية التي تلقتها تل أبيب ومنظومتها الأمنية محليا وإقليميا.

وأضافت الجبهة: "حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المعتقلين، وشعبنا الفلسطيني لن يسكت على أي مساس بالأسيرين المعتقلين أو إلحاق الضرر بهما وستتحمل تبعاته دولة الاحتلال".

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ودعت الجبهة الفصائل الفلسطينية والفعاليات الجماهيرية إلى تكثيف فعاليات الإسناد والدعم للأسرى في معركتهم التي تشكل أحد عناوين المعركة الوطنية الشاملة ضد الاحتلال، وخاصة في مناطق التماس والاشتباك مع الاحتلال في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة ومناطق الـ48.

وطالبت الجبهة المنظمات الحقوقية والدولية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهما في توفير الحماية الدولية للأسيرين المعتقلين من بطش الاحتلال وسجانيه وتحمل مسؤولياتهما اتجاه الأسرى كافة.

وختمت الجبهة بيانها مطالبة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بالحذر الشديد في التعاطي مع الأخبار والتصريحات التي تصدر من الإعلام العبري والتي تسعى تل أبيب من ورائها لضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني ورفع معنويات جنودها التي اهتزت بعد انتزاع الأسرى حريتهم.

المصدر: RT

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