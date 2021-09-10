"فتح" تحمّل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرين المعتقلين مجددا

حملت حركة "فتح" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الفلسطينيين اللذين اعتقلتهما القوات الإسرائيلية مساء الجمعة بعد فرارهما من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وطالبت "فتح" في بيان لها اليوم الجمعة، مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية "بالتدخل لتوفير الحماية للأسرى داخل سجون الاحتلال ولوقف الهجمة الاحتلالية التي تمارس عليهم".

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وألقت القوات الإسرائيلية القبض على الأسيرين الهاربين محمود عبد الله عارضة ويعقوب محمود قادري في الناصرة.

وكان الأسيران المذكوران قد هربا من سجن "جلبوع" الإسرائيلي هذا الأسبوع مع 4 أسرى آخرين، بينهم القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" زكريا الزبيدي.

المصدر: "وفا"