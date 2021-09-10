إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بوصول 4 من الأسرى الفارين إلى الضفة الغربية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أنه من المرجح أن يكون أربعة من الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قد دخلوا إلى الضفة الغربية.

وأضافت تلك الوسائل أن التقديرات الأولية للأجهزة الأمنية تشير إلى أن الاثنين الباقيين موجودان "داخل إسرائيل".

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وتنفذ الأجهزة الأمنية إضافة إلى وحدات الشرطة والجيش واحدة من أكبر عمليات البحث عن مطلوبين، وكانت الاحتمالات الأكثر تداولا، أن الأسرى سيتجهون إلى قطاع غزة، أو باتجاه الأردن، وهو ما يبقى احتمالات تتداولها وسائل الإعلام إذ أن السلطات الإسرائيلية حظرت النشر عن العملية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT