أنباء عن العثور على حاجيات تدل على عبور الأسرى الفلسطينيين الفارين بمنطقة شمالي إسرائيل

أفادت مراسلتنا في القدس اليوم الجمعة بأن الشرطة الإسرائيليه عثرت على حقيبتين بمنطقة العفولة خلال قيام خبراء الأثر بتمشيط المنطقة بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.

وأضافت المراسلة أن العثور على الحقيبتين اللتين يعتقد أنهما تابعتان للفارين، انتهى دون اعتقال أحد.

ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن وسائل إعلام عبرية دون أن تسمها، أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على حاجيات تدل على مرور الأسرى الفارين في منطقة بلدة بلفوريا، الواقعة شمال مدينة العفولة في مرج بن عامر.

مصادر عبرية: تواجد مكثف للشرطة والجيش "الإسرائيلي" في منطقة العفولة بعد العثور على حاجيات تدل على عبور الأســ ـرى الفارين من المنطقة#الكيان_المخرومpic.twitter.com/mknDdHdMKr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 10, 2021

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ولفتت وكالة "سبوتنيك" إلى أن صحيفة "معاريف" العبرية، رجحت ظهر اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين الستة ربما توجهوا ناحية الحدود الشمالية مع لبنان، بعد العثور على "حاجيات" تخصهم في منطقة العفولة شمالي البلاد.

ومع نفي مصادر أمنية أردنية اختراق الأسرى الفلسطينيين الستة حدود المملكة، منذ فرارهم، فإن الصحيفة العبرية رجحت اقتراب أو اختراق الأسرى الحدود مع لبنان، خاصة في ظل انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية في منطقة العفولة، من أجل العثور على الفارين.

يشار إلى أن "معاريف" حذفت خبر العثور على "حاجيات" الأسرى الفلسطينيين في منطقة العفولة، فور نشره بدقائق، دون أي توضيح.

وتنصب القوات الإسرائيلية حواجز في كافة أنحاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل من الجليل شمالا وحتى تل أبيب، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه لا توجد لدى أجهزة الأمن أدنى فكرة حتى الآن حول مكان تواجد الأسرى الستة، وسط تقديرات بأنهم تفرقوا وأن قسما منهم دخل إلى الضفة والقسم الآخر لا يزال داخل إسرائيل.

المصدر: RT + وكالات