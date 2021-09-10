غانتس يطلب من الجيش الإسرائيلي "عدم أذية" الفلسطينيين خلال ملاحقة الأسرى الهاربين

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوات الأمن الإسرائيلية إلى تجنب معاقبة الفلسطينيين الأبرياء دون داع أو "أذيتهم" خلال المطاردة المستمرة للأسرى الستة الذين فروا من سجن "جلبوع".

وفي تصريح بعد لقائه مع ضباط في الجيش في الضفة الغبية، تعهد غانتس بأن إسرائيل "ستقبض في نهاية المطاف على الفارين"، وقال: "نحن نواصل أنشطتنا في الميدان، ولكن في نفس الوقت يجب أن نفهم أن هؤلاء هم ستة رجال من بين الملايين الذين يعيشون هنا".

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على التعامل مع هؤلاء الستة ومساعديهم مع المحافظة على التوازن في المنطقة"، معربا عن أمله بأن "يمر اليوم بهدوء.. لكن في كلتا الحالتين فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطور في أي مكان".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"