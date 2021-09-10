الجزائر.. مثول الرئيس الأسبق لـ"سوناطراك" أمام المحكمة

مثل عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك" الجزائرية أمام قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في قضية مصفاة النفط "أوغستا".

وقام القاضي بالتحقيق أيضا مع ثلاثة إطارات سابقة لشركة "سوناطراك" حول الملف نفسه.

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وكانت الجزائر قد تسلمت في 4 أغسطس عبد المؤمن ولد قدور من الإمارات بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة ضده على ذمة قضايا فساد.

وكان الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد قد كشف في فبراير الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية فساد متعلقة بشراء مجمع "سوناطراك" لمصفاة النفط "أوغستا" بإيطاليا.

وجرى توقيف ولد قدور في 20 مارس الماضي بمطار دبي حيث احتجزته الشرطة لوجود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الإمارات.

وكان ولد قدور غادر في وقت سابق فرنسا حيث كان يقيم مع أفراد عائلته متوجها إلى عمان عبر دبي لحضور مؤتمر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية