الجزائر.. الحكم بالسجن المؤقت على مدير "سوناطراك" السابق

أصدر قاض في محكمة سيدي محمد الجزائرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤقت في حق المدير السابق لشركة "سوناطراك" النفطية عبد المؤمن ولد قدور، بسبب تورطه في قضايا فساد.

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ويجري التحقيق مع ولد قدور في العديد من قضايا الفساد، أبرزها قضية مصفاة النفط "أوغيستا" التي اقتنتها "سوناطراك" بقيمة 1 مليار دولار.

وكان التلفزيون الجزائري أعلن أمس الأربعاء أن الإمارات سلمت الجزائر المدير السابق لشركة "سوناطراك"، وأظهرت لقطات تلفزيونية عبد المؤمن ولد قدور مكبل اليدين ومحاطا برجال الشرطة لدى وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة.

واعتقلت الإمارات ولد قدور في مطار دبي بعد أن أصدرت محكمة في الجزائر في وقت سابق هذا العام مذكرة دولية لاعتقاله.

وشغل ولد قدور منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سوناطراك" من مارس 2017 إلى أبريل عام 2019، وكان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال عام 2019 بعد احتجاجات حاشدة اعتراضا على خططه للترشح لولاية خامسة.

المصدر: وكالات