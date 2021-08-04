الجزائر.. المدير السابق لشركة "سوناطراك" يواجه المحاكمة بتهمة الفساد - فيديو

أعلن التلفزيون الجزائري أن الإمارات سلمت الجزائر المدير السابق لشركة "سوناطراك" الوطنية للنفط والغاز، الملاحق بقضايا فساد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عبد المؤمن ولد قدور وهو مكبل اليدين محاطا برجال الشرطة لدى وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة.

واعتقلت الإمارات ولد قدور في مطار دبي بعد أن أصدرت محكمة في الجزائر في وقت سابق هذا العام مذكرة دولية لاعتقاله.

وتقول السلطات الجزائرية، إن "ولد قدور متهم في عدة قضايا فساد مرتبطة بصفقات وقعتها سوناطراك منها شراء مصفاة "أوغستا" في إيطاليا من شركة "إكسون موبيل" عام 2018.

وشغل ولد قدور منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سوناطراك" من مارس 2017 إلى أبريل عام 2019، وكان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال عام 2019 بعد احتجاجات حاشدة اعتراضا على خططه للترشح لولاية خامسة.



المصدر: "رويترز"