الإمارات تسلم ولد قدور للجزائر

سلمت السلطات الأمنية الإماراتية الأربعاء الرئيس والمدير العام الأسبق لمجمع "سوناطراك" عبد المومن ولد قدور للجزائر، بعد توقيفه في مطار أبو ظبي في مارس الماضي.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "عملية تسليم ولد قدور المطلوب في قضايا فساد تمت مساء اليوم".

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد العزيز جراد، سابقا، عن فتح تحقيق في قضية مصفاة "أوغستا"، موضحا أن "قاضي التحقيق أصدر أمرا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع، كما أن العدالة ستواصل متابعة المسؤولين الذي تسببوا في الفساد أينما وجدوا".

وبين الملفات التي سيتم التحقيق فيها مع ولد قدور، قضية "سوناطراك 2" وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد ما تزال قيد التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية، إلى أن "التهم الموجهة للرئيس والمدير العام الأسبق تشمل تبديد أموال، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وكذلك قضية صفقة شراء مصفاة النفط أوغستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار".

المصدر: "النهار الجزائرية"