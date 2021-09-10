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مصر.. إصابات إثر خروج قطار عن القضبان

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مصر.. إصابات إثر خروج قطار عن القضبان
Reuters
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أعلنت المتحدثة باسم محافظة الشرقية في مصر أسماء عبد العظيم خروج ثلاث عربات قطار في المحافظة عن القضبان، مما أدى إلى وقوع إصابات.

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وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عنه وقوع أية حالات وفاة ، فيما وقعت 3 إصابات، وتم تحويل جميع الحالات إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، خروج حالة واحدة من المصابين والذين تم نقلهم لمستشفى الزقازيق العام مع استمرار تلقى حالتين للعلاج بنفس المستشفى، مؤكدة انتظام حركة سير القطارات بجميع الخطوط القادمة إلى مدينة الزقازيق.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم، أنه أثناء مرور قطار 570 بورسعيد / الإسكندرية (بتركيب عدد 8 عربات مميزة + 3 ثانية مكيفة + 1 قوي) بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق في تمام الساعة 10.35 صباحاً، خرج البوجي الخاص باحدى العربات عن القضبان، مما أدي إلى اتخاذ العربتين التاليين لها مسار سكة النفادي والطوالي.

المصدر: المصري اليوم

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