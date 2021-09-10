عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r97f
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مهنئا إياه على تولي منصبه الجديد.
وأشار آل نهيان إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة بما يلبي تطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية ويحقق التقدم والازدهار في المجتمعات.
المصدر: "الاتحاد"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.