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عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني

أخبار العالم العربي

عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
Reuters
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مهنئا إياه على تولي منصبه الجديد.

وأشار آل نهيان إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة بما يلبي تطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية ويحقق التقدم والازدهار في المجتمعات.

المصدر: "الاتحاد"

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