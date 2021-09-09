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مصدر ليبي ينفي طلب الساعدي القذافي تعويضا ماليا كبيرا من الحكومة الليبية

أخبار العالم العربي

مصدر ليبي ينفي طلب الساعدي القذافي تعويضا ماليا كبيرا من الحكومة الليبية
Reuters
الساعدي القذافي
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صرح مصدر في النيابة العامة الليبية لوكالة "فرانس برس" بأن السلطات القضائية لم تتلق أي طلب بخصوص مطالبة الساعدي القذافي السلطات الليبية بتعويض مالي كبير بعد إطلاق سراحه.

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مصدر لـ RT: الساعدي القذافي غادر ليبيا إلى تركيا على متن طائرة خاصة
مصدر لـ RT: الساعدي القذافي غادر ليبيا إلى تركيا على متن طائرة خاصة

ونفى المصدر للوكالة صحة كل الادعاءات المتداولة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خاصة في ليبيا منشورات تفيد بأن الساعدي القذافي طالب السلطات الليبية بتعويض مالي كبير بعد إطلاق سراحه.

مصدر ليبي ينفي طلب الساعدي القذافي تعويضا ماليا كبيرا من الحكومة الليبية

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة أكد إطلاق سراح الساعدي القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي في الخامس من الشهر الجاري.

ونقل مراسل RT عن مصدر مطلع أن الساعدي القذافي غادر الأراضي الليبية على متن طائرة خاصة إلى تركيا بعد إطلاق سراحه.

المصدر: أ ف ب+RT

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