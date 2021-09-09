العراق.. إتلاف 4 ملايين بطاقة انتخابية
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أعلنت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات في تعليق لـRT، عن إتلاف 4 ملايين بطاقة انتخابية.
وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية إن "المفوضية أتلفت 4 ملايين بطاقة ناخب بحضور الأمم المتحدة".
وأضافت أن "هذه البطاقات صادرة خلال أعوام 2012 - 2013 - 2014، وهي قصيرة الأمد، ولم يراجع أصحابها لاستلامها، وبالتالي كان من الضروري إتلافها لمنع حدوث أي فرصة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية المبكرة في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
المصدر: RT
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