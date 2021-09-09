الجزائر.. معارضو بعجي يقتحمون مقر "حزب جبهة التحرير"

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لجبهة التحرير الوطني في الجزائر سحب الثقة من الأمين العام أبو الفضل بعجي وتجريده من صفة المناضل في صفوف الحزب.

وجاء في بيان لأعضاء اللجنة المركزية الخميس، إعلان حالة شغور منصب الأمين العام للحزب.

كما أعلن أعضاء اللجنة المركزية أن هيئة التنسيق ستواصل تسيير الحزب إلى غاية عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب وقت.

هذا، واقتحم أعضاء من اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير الوطني" مقر الحزب بحيدرة مطالبين برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي.

وكشف عضو اللجنة المركزية حسين صديقي في تصريح "للشروق أونلاين" أن أكثر من 300 عضو لجنة مركزية داخل مقر "الآفلان" سيعقدون اجتماعا لعزل بعجي وتنصيب هيئة قيادية جماعية.

وأضاف المتحدث أن اقتحام المقر جاء بعد أن رفض بعجي استدعاء وعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام.

كما اقتحم عشرات المحتجين في الجزائر مقر الحزب الحاكم سابقا للمطالبة بعزل أمينه العام أبو الفضل بعجي.

ويأتي هذا التصعيد عقب أسابيع من نشوب تجاذبات بين بعجي ومعارضيه حول شرعية قيادته للحزب، عقب رفض الأول مرارا عقد اجتماع لانتخاب أمين عام جديد.

والثلاثاء، قال بعجي في مؤتمر صحفي بمقر الحزب إن المعارضة يقودها أشخاص محسوبون على النظام السابق بعد أن انتهى عهد الإمتيازات التي كانوا يستفيدون منها.

وحل الحزب في المركز الأول في انتخابات برلمانية أجريت في 12 يونيو الماضي بـ 98 مقعدا من أصل 407.

والجبهة كانت الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، الذي أجبرته احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه على الاستقالة في 2 أبريل 2019.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام جزائرية