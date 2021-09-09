الكويت.. بدء التحقيق بحادث الانهيار الرملي في المطار الجديد

أعلنت وزارة الأشغال العامة بالكويت تشكيل لجنة تحقيق "عاجلة ومحايدة لمحاسبة المتسببين" في حادث الانهيار الرملي الذي شهده مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

وتشمل مهام لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة الأشغال العامة رنا الفارس "البحث في أسباب الحادث وملابساته ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع".

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وأكدت الفارس للصحفيين على أنها لن تتوانى عن محاسبة أي طرف مسؤول وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع عدم السماح بمغادرة من لهم علاقة بالحادثة من الموقع حتى تتم عمليات التحقيق اللازمة.

وذكرت قوة الإطفاء العام بالكويت أمس الأربعاء أن الحادث تسبب بمقتل عاملين، فيما نجا ثالث بقي 4 ساعات تحت الأنقاض.

المصدر: "الأنباء" الكويتية